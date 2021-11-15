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В Татарстане за сутки привились от COVID-19 15 242 человека

13:05, 15.11.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане за сутки привились от COVID-19 15 242 человека
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане за сутки от COVID-19 привились 15 242 человек. Об этом сообщает Минздрав РТ.

Первым компонентом привились 1 820 879 татарстанцев, 1 277 895 из них получили второй компонент препарата.

Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане за минувшие сутки выявили 270 новых случаев коронавируса. С начала пандемии в республике зарегистрировали 34 188 случаев.

Главное о ситуации с COVID-19 в Татарстане, России и мире — в материале «Реального времени».

Татьяна Леухина
ОбществоМедицина Татарстан

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