Соцсети сообщили о смерти известного организатора концертов в Казани

Знаменитый в Казани организатор концертов Никита Труханов, известный под псевдонимом Никита Краш, трагически умер в Африке. Об этом пишет паблик tatarstan.news в Инстаграме.

Сообщается, что Труханов находился в Африке на отдыхе вместе с женой и детьми. Вчера 8-летний ребенок связался с дядей, рассказал, что «не может разбудить родителей».

На место была отправлена помощь. Супругу Регину госпитализировали, она находится в коме. Никиту Труханова спасти не смогли. Семья объявила о сборе средств для транспортировки тела Никиты из Африки в Россию.

Предварительная причина смерти — отравление.



Ольга Шагиева