RuStore назвал самые скачиваемые развлекательные приложения летом в Казани

На первом месте — «VK Видео»

Этим летом жители Казани чаще всего скачивали приложение «VK Видео». На него пришлось 13% установок. Такие данные приводит магазин приложений RuStore.

На втором месте разместились «Яндекс Музыка, книги, подкасты» с долей 9%, третью строчку занял Rutube (7%). В рейтинг также вошли «Кинопоиск» (6%), «VK Музыка» (5%) и онлайн-кинотеатр Okko (4%).

Ранее сообщалось, что компания VK подала в суд иск против Apple. Она требует вернуть свои приложения в Аpp Store.

Алсу Сабирзанова