Магдеев Наиль Гамбарович

Фото: Максим Платонов

Общая информация

Родился в г. Бугульма ТАССР.

Образование:

1982 г. — Ленинградскую лесотехническую академию им. С.М.Кирова по специальности «инженер-механик».

Трудовая деятельность:

1982 г. — инженер-механик ПО «Сергинолес», Тюменская область.

1982 по 1984 гг. — инженер геофизической ремонтно-комплектовочной конторы «Татнефтегеофизика», г. Бугульма.

1984 по 1986 гг. — секретарь комитета ВЛКСМ «Татнефтегеофизика».

1986 г. — начальник механо-энергетического отдела «Татнефтегеофизика».

1986 по 1990 гг. — заведующий идеологическим отделом горкома КПСС, г. Бугульма.

1990 по 1992 гг. — первый заместитель председателя исполкома горсовета, г. Бугульма.

1992 по 1995 гг. — заместитель главы администрации Бугульминского района и г. Бугульмы по вопросам коммунального хозяйства.

1995 по 1996 гг. — депутат госсовета РТ, заместитель председателя комиссии по вопросам государственного строительства местного самоуправления и внешних связей, г. Казань.

1996 по 2005 гг. — председатель Бугульминского объединенного совета народных депутатов, глава администрации Бугульминского района и г. Бугульмы.

2005 по 2010 гг. — глава муниципального образования «Бугульминский муниципальный район».

2010 по 2014 гг. — министр лесного хозяйства Республики Татарстан.

2010 по 2016 гг. — президент федерации тяжелой атлетики РТ.

2014 по 2015 гг. — руководитель исполнительного комитета города Набережные Челны.

С 2014 г. — секретарь политсовета Набережночелнинского отделения партии «Единая Россия».

С сентября 2015 г. — мэр г. Набережные Челны.

С 2016 г. — президент футбольного клуба Камаз".

Кандидат политических наук. Воинское звание — полковник.

Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан (2001 г.).Заслуженный работник РПО «Таткоммунэнерго» (2001 г.).

Награжден знаком министерства по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям РФ (1998 г.), знаком «За заслуги в образовании» (2000 г.), почетной грамотой министерства труда и социального развития РФ (2002 г.), благодарственными письмами кабинета министров РТ (2002 г.), президента РТ (2003, 2006 гг.), медалью «За укрепление боевого содружества» (2006 г.), памятным знаком «За службу Закону» (2007 г.), нагрудным знаком «Почетный работник общего образования Российской Федерации» (2008 г.).

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