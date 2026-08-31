Казанские переработчики мусора получат компенсацию до 1 млн рублей

Субсидия доступна только для пунктов, открытых с 1 января 2026 года

Фото: Владимир Васильев

В Казани запускают новую меру поддержки для предпринимателей, занимающихся раздельным сбором отходов. Город готов компенсировать до 70% затрат на создание и обустройство пунктов приема вторсырья, но не более 1 млн рублей на одну заявку. Об этом сообщил замглавы исполкома Казани Ильдар Шакиров.

Претендовать на субсидию могут только те, кто открыл пункты с 1 января 2026 года. Также бизнес должен быть в реестре малых и средних предприятий, работать в Казани и заниматься сбором, обработкой или утилизацией отходов.

Деньги разрешено тратить на строительство и обустройство площадок, закупку оборудования, подключение к сетям и благоустройство.

Заявки принимаются с 1 сентября по 15 ноября в системе «Электронный бюджет».

Ранее сообщалось, что Татарстан вошел в топ-10 регионов по инвестициям компаний в экологию. Основная часть «зеленых» инвестиций пришлась на строительство новых природоохранных объектов.

Алсу Сабирзанова