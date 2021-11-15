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Попова: в России впервые за два месяца снизилась заболеваемость COVID-19

15:16, 15.11.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Попова: в России впервые за два месяца снизилась заболеваемость COVID-19
Фото: mos.ru

Роспотребнадзор впервые фиксирует снижение заболеваемости COVID-19 после 2 месяцев роста. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

В 43 регионах не наблюдается роста заболеваемости COVID-19, в 33 — специалисты замечают незначительный рост. Заболеваемость коронавирусом растет сейчас только в Амурской области, передает «РИА Новости» ее слова.

Фото: mos.ru

В Татарстане за минувшие сутки выявили 270 новых случаев коронавируса. Это новый антирекорд. С начала пандемии в республике зарегистрировали 34 188 случаев.

За минувшие сутки в России зарегистрировали 38 420 новых случаев COVID-19. Общее число заболевших достигло 9 109 094.

Татьяна Леухина
ОбществоМедицина

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