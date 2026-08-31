На ремонт школьных столовых в Казани потратили 316 млн рублей и добавили ризотто в меню

Цены на школьное питание при этом остались на уровне прошлого года

Фото: Артем Дергунов

К предстоящему учебному году в Казани отремонтировали 192 школьные столовые. В рамках работ обновили инженерные сети, установили новое оборудование и разработали индивидуальный дизайн обеденных залов. При этом стоимость школьного питания осталась на уровне прошлого года — 93 рубля, но в меню появились новые блюда, а также ввели мероприятие «Кухни народов мира». А укомплектованность штата школьных столовых за год выросла почти на 30%. Подробнее — в материале «Реального времени».

Отремонтированы 192 школьные столовые

Для 183 тыс. жителей Казани наступит новый учебный год. Такие цифры на «деловом понедельнике» озвучил мэр города Ильсур Метшин.

К предстоящему учебному году в Казани отремонтированы 192 школьные столовые. На работы по модернизации направили 260,4 млн рублей, выделенные из бюджета Татарстана, и 56,2 млн рублей — из бюджета департамента питания города, доложила на совещании гендиректор Департамента продовольствия и соцпитания Казани Рима Мухамедшина.

Так, в Ново-Савиновском районе модернизировали столовую в гимназиях №179, лицее №177, школе №25, в Авиастроительном — школе №168, лицее №145, в Кировском районе — школе №67, гимназии №3, Приволжском — гимназиях №52 и №19, Вахитовском — гимназии №1, а в Советском — гимназии №180.

В рамках проведенных работ обновили инженерные сети (вентиляция, отопление, электрика и т.д.), оснастили места приема пищи технически (установили плиты, холодильники, посудомойки и тому подобное оборудование), а также разработали индивидуальный дизайн обеденных залов, обновили мебель и обустроили удобные зоны для мытья рук.

Итог: все столовые приведены к нормам СанПин, количество посадочных мест в «школьных ресторанах» увеличилось на 211 единиц, а также в «столовках» улучшена логистика пищеблоков и бытовые условия персонала.

— 192 школы — 100%-й охват… Столовые красивые, удобные, хорошо оборудованные, — оценил мэр города.

Стоимость школьного питания в Казани осталась на уровне прошлого года, а в меню добавили шашлык

Цены на школьное питание в Казани остались на уровне прошлого года — 93 рубля. Для младших классов в эту стоимость входит второе блюдо и молочная каша, выбор свободный, а для старшеклассников — свободный выбор, а также возможность отдельно приобрести суп. Кроме того, школьникам будут предлагать комплексное питание (65 рублей) и только завтрак или полдник (45 рублей).

На совещании отметили, что с этого года в меню для школьников появились новые блюда: гуляш по-венгерски, гречка по-купечески с говядиной, зразы куриные с сыром, митболы, рыба по-итальянски с сыром, по-азиатски и по-татарски, равиоли с творогом, ризотто, а еще паста «Римские каникулы».



— Для нас очень важно, чтобы дети кушали именно в школе, поэтому с 1 сентября мы вводим мероприятие «Кухни народов мира», — обратила внимание Мухамедшина.

Пропагандировать новшество собираются на классных часах, пикниках и среди родительского сообщества.

В состав тематического меню вошла русская кухня (рыба по-московски, гуляш из говядины, гречка по-купечески с говядиной, пельмени), татарская (картофельный суп-лапша, рыба и мясо по-татарски, кыстыбый), итальянская (суп с сосисками, мясо «Болоньезе» и пару упомянутых новинок выше), азиатская и кавказская (суп-харчо, филе по-азиатски, люля-кебаб, шашлык из куриных грудок, плов с говядиной), а также кухни народов мира (борщ, гуляш, наггетсы и буррито).

Александр Ильин / realnoevremya.ru

Укомплектованность штата школьных столовых — 89,2%

На сегодняшний день укомплектованность кадрами сотрудников департамента продовольствия и соцпитания оценивается в 94,6%, или 1 225 сотрудников. Причем текучка кадров за год снизилась с 24 до 17% в 2026 году.

Если рассматривать статистику конкретно по «столовкам», то там штат укомплектован на 89,2% (996 сотрудников). Причем за год данный показатель вырос почти на 30%.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Для решения кадровых проблем Ресурсный центр департамента активно трудоустраивает в данные места питания студентов. Так, с предстоящего учебного года 117 обучающихся второго курса колледжей будут работать в 30 школах и 14 детсадах. Еще 100 студентов трудоустроены в сам департамент.

Работать начинающие специалисты будут в должности помощников поваров, совмещая учебу и работу по графику: 4 дня — в колледже, 2 — на производстве.