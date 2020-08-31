Полиция ищет подозреваемых в вооруженном нападении на работников киоска с шаурмой в Челнах

В Набережных Челнах сотрудники полиции ищут подозреваемых в нападении на работников киоска с шаурмой. Об этом сообщили в МВД по РТ.

Инцидент произошел 29 августа на стоянке возле одного из торговых заведений. Группа неизвестных напала на сотрудников, произведя несколько выстрелов из травматического и пневматического пистолетов. В результате пострадали два человека, которые с различными травмами были доставлены в больницу.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Сейчас полицейские ищут злоумышленников и выясняют причины произошедшего.