Путин предложил перевести безвизовый режим с Китаем на постоянную основу

Турпоток между странами за первое полугодие вырос на 43%

Россия готова к совместной работе по переводу безвизового режима с Китаем на постоянную основу, если Пекин сочтет это возможным и полезным. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита ШОС.

Глава государства отметил, что благодаря практике безвизовых поездок турпоток между странами за первое полугодие вырос на 43%.

Безвизовый режим между Россией и Китаем действует с 15 сентября 2025 года — туристы могут находиться в стране до 30 дней без визы. Изначально его планировали продлить до 14 сентября 2026 года, однако в мае Китай принял решение продлить безвизовый режим до конца 2027 года.

Ранее сообщалось, что число европейских стран, не признающих старые российские загранпаспорта, вырастет до 15. С 1 октября 2026 года Бельгия, Люксембург, Нидерланды и Швеция перестанут признавать российские загранпаспорта старого образца.

Алсу Сабирзанова