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Минфин России предложил повысить минимальную розничную цену на водку и коньяк с 2022 года

10:33, 15.11.2021
Минфин России предложил повысить минимальную розничную цену на водку и коньяк с 2022 года
Фото: Олег Тихонов

Минфин России выступил с предложением повысить минимальную розничную цену на алкоголь с 2022 года. Соответствующий проект опубликован на федеральном портале проектов правовых актов.

Согласно нему, цена на водку должна вырасти до 261 рубля за 0,5 литра (на 7,4%), на коньяк — до 480 рублей (на 7,6%).

Фото: Eriko Ovčarenko / 15min.lt

В первой половине 2021 года розничные продажи водки в России составили 344 миллиона литров. О том, много это или нет, — в репортаже «Реального времени».

Дарья Акимова
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