В Челнах проверяют 14 предприятий на соблюдение требований о вакцинации сотрудников от COVID-19

Фото: Максим Платонов

В Набережных Челнах сейчас сотрудники управления Роспотребнадзора проверяют 14 предприятий на соблюдение требований о вакцинации сотрудников от COVID-19. Об этом сообщается на сайте мэрии города.

Охват вакцинацией составляет от 80 до 96%. В настоящее время проверки продолжаются в компаниях «Челны-Бройлер», «Челныводоканал», ТД «Акос-Челны», в трех образовательных учреждениях, медицинских организациях. По материалам проверки предприятия «РариТЭК» ведомство составило протоколы, материалы передали в суд.

По последним данным, в Челны поступило 231 750 доз вакцин против коронавируса. Первым компонентом привились 214 988 горожан, вторым компонентом — 145 639 человек.

Фото: nabchelny.ru

Пункты для вакцинации развернуты во всех взрослых поликлиниках города и в торговых центрах «Тулпар» и «Мегастрой», они работают ежедневно, в том числе в выходные дни.

Показатель заболеваемости в Челнах оставляет 916,9 на 100 тысяч населения, что на 0,9% выше среднереспубликанского значения.

— Касаемо лиц, находящихся на госпитализации, порядка 70% — это лица старше 60 лет. Молодые также болеют и тяжело, вакцинироваться необходимо всем: и старше 60 лет, и младше, — рассказал начальник управления здравоохранения города Александр Николаев.



Проверки на предприятиях Татарстана начались 9 ноября. Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина объясняла, кого будут проверять в первую очередь по итогам вакцинации. Главный санитарный врач Челнов Ильгизяр Бариев рассказывал, что работников, не привившихся от коронавируса к этому числу, будут переводить на дистанционный режим работы или отстранять от нее. В противном случае предприятие накажут.

Татьяна Леухина