В Челнах на городские маршруты выходят новые автобусы НЕФАЗ

В Набережных Челнах на маршруты выходит 21 новый автобус НЕФАЗ. Об этом сообщила руководитель Управления информационной политики и по связям с общественностью исполкома Римма Мухаметзянова в своем Instagram.



Автобусы приобрели на средства городского бюджета.

Фото: kamaz.ru (архив)

Транспортные средства поставили в начале сентября. Их начали ставить на учет. Общая стоимость госконтракта — 234,4 млн рублей. Общая пассажировместимость одного автобуса — 111 человек, мест для сидения — 29.



1 июля мэр Челнов Наиль Магдеев заявлял, что власти города интересует сотрудничество с НЕФАЗом как с дочерним предприятием КАМАЗа. В конце июня первый заместитель руководителя исполкома автограда Илья Зуев сообщал, что в Набережные Челны доставят еще 40 автобусов марки ЛиАЗ.



Татьяна Леухина