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В Челнах на городские маршруты выходят новые автобусы НЕФАЗ

14:37, 15.11.2021
В Челнах на городские маршруты выходят новые автобусы НЕФАЗ
Фото: kamaz.ru

В Набережных Челнах на маршруты выходит 21 новый автобус НЕФАЗ. Об этом сообщила руководитель Управления информационной политики и по связям с общественностью исполкома Римма Мухаметзянова в своем Instagram.

Автобусы приобрели на средства городского бюджета.

Фото: kamaz.ru (архив)

Транспортные средства поставили в начале сентября. Их начали ставить на учет. Общая стоимость госконтракта — 234,4 млн рублей. Общая пассажировместимость одного автобуса — 111 человек, мест для сидения — 29.

1 июля мэр Челнов Наиль Магдеев заявлял, что власти города интересует сотрудничество с НЕФАЗом как с дочерним предприятием КАМАЗа. В конце июня первый заместитель руководителя исполкома автограда Илья Зуев сообщал, что в Набережные Челны доставят еще 40 автобусов марки ЛиАЗ.

Татьяна Леухина
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