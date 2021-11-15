Умер известный татарстанский фермер Мурат Сиразин
В возрасте 64 лет умер известный фермер из Татарстана Мурат Сиразин. Об этом сообщила его дочь Индира Сиразина.
— Ты был широкой души человек, оптимист, всегда много трудился. Ты любил говорить: «Я живу в раю, здесь я отдыхаю душой». Пришло твое время… Отдыхай телом, — написала она.
Сиразин был главой крестьянского хозяйства из Шеланги Верхнеуслонского района РТ, депутатом Верховного Совета Татарстана в 1990—1995 годах, а также ранее — советником министра сельского хозяйства РТ.Происшествия Татарстан
комментарии
Расплодите наш скот и табуны,
Сделайте нас богатыми и счастливыми,
Размножьте наших внуков и правнуков,
Сделайте нас многочисленными и здоровыми”.