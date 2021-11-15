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Происшествия

Умер известный татарстанский фермер Мурат Сиразин

12:59, 15.11.2021 3
Умер известный татарстанский фермер Мурат Сиразин
Фото: realnoevremya.ru (Сиразин — второй справа)

В возрасте 64 лет умер известный фермер из Татарстана Мурат Сиразин. Об этом сообщила его дочь Индира Сиразина.

— Ты был широкой души человек, оптимист, всегда много трудился. Ты любил говорить: «Я живу в раю, здесь я отдыхаю душой». Пришло твое время… Отдыхай телом, — написала она.

Сиразин был главой крестьянского хозяйства из Шеланги Верхнеуслонского района РТ, депутатом Верховного Совета Татарстана в 1990—1995 годах, а также ранее — советником министра сельского хозяйства РТ.

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комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 13:24
    “О Вечное Синее Небо!
    Расплодите наш скот и табуны,
    Сделайте нас богатыми и счастливыми,
    Размножьте наших внуков и правнуков,
    Сделайте нас многочисленными и здоровыми”.
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  • Анонимно 13:28
    Сиразин... Это который "сиразинская соль"? Реклама была 20 лет назад с бабушкой и ружьем - это он?
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  • Анонимно 13:29
    Соболезнования
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