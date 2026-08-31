52% учителей используют нейросети и в учебе, и в воспитательной работе

При этом 31% педагогов пока не используют ИИ

Фото: Артем Дергунов

Исследование, проведенное группой «Просвещение», показало, что искусственный интеллект уже прочно вошел в жизнь большинства российских педагогов. 69% опрошенных учителей используют нейросети хотя бы для одной рабочей задачи.

— 52% используют нейросети и для уроков, и для внеурочных занятий. Вовсе не используют искусственный интеллект 31% опрошенных, — сообщает ТАСС.

Чаще всего нейросети помогают учителям с подготовкой тестов и заданий для проверки знаний (52%), составлением контрольных работ (50%), созданием раздаточных материалов (48%) и рабочих листов (42%). Во внеурочной работе педагоги используют ИИ как помощника при разработке сценариев конкурсов, викторин и квестов (46%).

При этом учителя почти не делегируют нейросетям задачи, связанные с методикой, логикой курса и соответствием образовательной программе — эти вопросы остаются в зоне их профессиональной ответственности.

Ранее сообщалось, что в Казани увеличили размер ежегодных грантов для молодых педагогов: теперь выплата составляет 100 тыс. рублей вместо прежних 30 тыс.

Вадим Вахрушев