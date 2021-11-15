Бессимптомно переболевшим COVID-19 могут выдавать QR-коды при наличии положительного ПЦР-теста

Фото: Максим Платонов (архив)

Бессимптомно переболевшие COVID-19 граждане смогут получать QR-коды при наличии положительного ПЦР-теста. Об этом заявил председатель Комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов.

По его словам, эта категория людей не будет ограничена в связи с нормами недавно внесенных законопроектов о введении QR-кодов при посещении общественных мест и транспорта. В то же время в этих инициативах не уточняется количество антител, необходимых для получения QR-кода.

Фото: realnoevremya.ru

Как отметил Хубезов, необходима единая тест-система для определения антител. «Сейчас тест-систем огромное количество, и непонятно, какое число антител считать большим, какое небольшим и что защитит и что не защитит», — передает слова политика «Интерфакс».

Несколько дней назад в Госдуму внесли законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на некоторых видах транспорта. В полном объеме использование сертификатов со всеми составляющими вступит в силу с 1 февраля 2022 года.

Диана Жиленкова