Итоги дня: иммунитет татарстанцев к COVID-19, вольная для Хайдара Халиуллина, перевод Навального в больницу
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за понедельник, 19 апреля:
- Сегодня Приволжский райсуд Казани постановил отпустить бывшего президента Ассоциации малого и среднего бизнеса РТ Хайдара Халиуллина ввиду наличия заболеваний, препятствующих содержанию под стражей и отбыванию наказания. Он выйдет на волю на три года раньше срока. Заседание суда проходило в закрытом режиме — по медицинским показаниям и ходатайству самого Халиуллина.
- Экс-губернатор Ульяновской области Сергей Морозов назначен помощником полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе. Соответствующее распоряжение подписал полпред в ПФО Игорь Комаров. На новом посту Морозов будет готовить в пределах своей компетенции аналитические и справочные материалы к заседаниям полпреда, координировать взаимодействие полпреда президента РФ в ПФО с органами госвласти и местного самоуправления.
- Правительство России выделит в этом году 40 млрд рублей на строительство скоростной трассы Москва — Казань, которую должны ввести в эксплуатацию в первом квартале 2024 года, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. В этом году Кабмин направит на развитие сети автодорог 93 млрд рублей. Из этой суммы 45 млрд пойдут на модернизацию федеральных трасс. 8 млрд рублей предназначены для модернизации дорог в пяти регионах страны.
- В Татарстане 45,5% населения имеют иммунитет к коронавирусу. Это один из самых больших показателей по России, сообщили в Роспотребнадзоре.
По последним данным, иммунитет к инфекции сформировался у 25—87,1% россиян. Лидером среди регионов стала Астраханская область, где им обладают 51,6% жителей.
- Сегодня российский миллиардер Олег Дерипаска опубликовал в телеграм-канале пост, в котором подвергнул сомнениям данные Росстата о снижении бедности в России в 2020 году. Он заявил, что в России около 80 млн людей живут на доходы ниже прожиточного минимума, тогда как Росстат заявил о 17,8 млн человек. В Кремле заявили, что доверяют данным Росстата. Борьба с бедностью — один из главных приоритетов российских властей, на этой проблеме негативно отразилась пандемия коронавируса и ее последствия, но это удалось преодолеть, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Позже Дерипаска удалил этот пост из своего телеграм-канала. В новом посте он отмечает заслуги президента России в поддержке населения, а также приводит инфографику Росстата, которую ранее сам же раскритиковал.
- Акция «Бессмертный полк» 9 мая пройдет в онлайн-формате. 24 июня планируется провести акцию в традиционном формате. В День Победы шествие будет транслироваться на городском телевидении, медиафасадах. По задумке организаторов, жители каждого региона увидят в строю своих земляков. Ожидается, что трансляция начнется 9 мая в 15.00. В прошлом году шествие не состоялось из-за пандемии коронавируса.
- Сегодня СМИ сообщили о задержании в Казани бывшего директора завода «Транснефть-Синтез» из Екатеринбурга Алексея Степанова. В МВД Татарстана информацию не подтверждают. «Реальному времени» в ведомстве ответили, что данная информация является фейком.
- Ряд брокеров получили предписания от ЦБ о блокировке счетов отдельных клиентов из-за манипулирования рынком акций региональных энергосбытовых компаний. Регулятор обнаружил попытки вовлечения частных инвесторов в недобросовестные практики на биржевых торгах. Их координация происходила с помощью мессенджеров. Банк России заметил активную торговлю со счетов более трех десятков физических лиц — это могло привести к несправедливому ценообразованию.
- ПАО «КАМАЗ» по итогам 2020 года получило 3,104 млрд рублей чистой прибыли против убытка в 1,955 млрд рублей годом ранее, следует из опубликованного сегодня утром отчета по МСФО за 2020 год. Консолидированная выручка компании составила 216 958 млн рублей, что на 12% больше уровня прошлого года. На внутренних и внешних рынках были реализовано 37 028 грузовых автомобилей, в результате чего доля КАМАЗа на российском рынке грузовиков полной массой свыше 14 тонн увеличилась до 48%.
- В России в гражданский оборот выпустили порядка 16 млн доз вакцины от коронавируса «Спутник V». Обе дозы препарата получили 3,8 млн человек, рассказал заместитель директора Центра им. Гамалеи Денис Логунов.
Произведено порядка 20 млн доз вакцины. Эффективность вакцины в гражданском обороте, по его словам, составила 97,6%. По данным ТАСС, с начала вакцинации от коронавируса в стране около 9,3 млн россиян получили хотя бы первую дозу препарата. Это примерно 6,3% всего населения России.
- Казань оказалась на втором месте среди городов-миллионников по неприятию рукоприкладства в семье. Это считают недопустимым 76,4% опрошенных жителей столицы Татарстана, говорится в исследовании ИА «ПромРейтинг». На первом месте — Саратов. Здесь 86,7% респондентов считают, что насилие в семье недопустимо. Около 40% опрошенных из числа жителей Казани, Уфы, Самары, Нижнего Новгорода, Перми и Саратова считают, что пандемия коронавируса увеличила количество случаев семейного насилия.
- 20 сотрудников посольства Чехии объявлены Москвой персонами нон грата — они должны покинуть Россию до конца дня 19 апреля. Так МИД РФ заявил Чехии протест в связи с высылкой 18 дипломатов России. Первый вице-премьер и глава МИД республики Ян Гамачек заявлял, что посольство Чехии в Москве фактически не работает. Он допустил, что в Москву переведут дипломатов из генеральных консульств в других городах. Дипломат также отметил, что Чехия может принять дополнительные меры против России.
- Сегодня утром в Ново-Савиновском районе Казани загорелась крыша школьного склада. Сообщение о возгорании по адресу Адоратского, 36 поступило в 8.45. Пожар произошел внутри неэксплуатируемого одноэтажного здания, которое находится на реконструкции. Здание принадлежит спортивной школе, там велись ремонтные работы. Никто в результате происшествия не пострадал.
- На этой неделе погода в Татарстане будет ветреной и дождливой. Такой прогноз дали синоптики Гидрометцентра РТ. Во вторник также ожидается прохладная погода без осадков. Температура воздуха ночью опустится до 0... -5°. Днем воздух прогреется: от +7 до +12°. 21 апреля, в среду, погода несколько изменится. Днем, в связи с прохождением теплого фронта, в западных районах прогнозируется дождь. Ожидается сильный юго-восточный ветер порывами 15—20 м/с. В четверг в Татарстане сохранится неустойчивая погода временами с осадками, преимущественно в виде дождя. Ночью ожидается +4... -1°, днем — +8... +13°.
- В мае в Казани пройдет фестиваль AWAZ — крупное музыкальное мероприятие, которое продлится четыре дня и на котором, по заявлениям организаторов, выступят свыше сотни музыкантов. Как выяснило «Реальное время» Минкультуры РТ потратит на его проведение до 5,5 млн рублей. Подробности — в материале «Реального времени».
- Оппозиционера Алексея Навального перевели в стационар областной больницы для осужденных во Владимире. По данным ведомства, его состояние оценивается как удовлетворительное. С согласия Навального врачи назначили ему витаминотерапию. Сообщается, что его каждый день осматривает врач-терапевт.
- Сегодня МВД по Татарстану призвало жителей республики воздержаться от участия в несогласованных акциях, а также не ходить в те места, где будут проводиться митинги. Предупреждение появилось после заявлений сторонников оппозиционера Алексея Навального провести митинги по всей стране 21 апреля. Ведомство напомнило о риске заразиться коронавирусом в местах массового скопления людей. Также правоохранители предупредили о возможности провокаций со стороны деструктивно настроенных лиц. В МВД по РТ заявили, что не допустят дестабилизации обстановки.
- В Казани велосипедист попал под колеса КАМАЗа на Оренбургском тракте. От полученных травм мужчина умер на месте. КАМАЗ двигался по улице Танковой в направлении Оренбургского тракта в сторону здания ГАИ. Велосипедист, мужчина примерно 45—50 лет, пересекал Оренбургский тракт и решил развернуться со стороны магазина «Бахетле». В соцсетях опубликовали видео наезда большегруза на мужчину.
- Власти Казани продлили возможность бесплатного размещения летних веранд около заведений общественного питания. Об этом сообщил на «деловом понедельнике» замруководителя исполкома Ильдар Шакиров. Всего разместят 146 летних веранд, в Комитет потребительского рынка в настоящее время поступило 47 заявок на заключение подобных договоров. В прошлом году было заключено 82. Также в столице Татарстана продлят льготный режим работы парковок на два месяца, до июля. Льготный режим парковок был введен год назад, 20 апреля 2019 года. Он действует до 30 апреля 2021 года.
- Президент РФ Владимир Путин 22 апреля примет участие в онлайн-саммите по климату. Ранее его туда пригласил президент США Джо Байден. Пресс-секретарь российского лидера уточнил, что он выступит «вживую, а не в записи».
- В Набережных Челнах бизнесмен из Елабуги Нурислам Кадыров выкупил сгоревшее здание ресторана «Арарат» на проспекте Сююмбике за 13,1 млн рублей. Нурислам Кадыров — член учредителей мухтасибата Елабуги и мечети «Аль-Кадир». Его семье принадлежат в Елабуге бани и прочее недвижимое имущество, в котором располагаются магазины, пекарни, фитнес-центры.
- Минфин предложил отложить финансирование строительства 25 заводов по сжиганию твердых коммунальных отходов (ТКО), пока полностью не заработают первые пять — в Казани и Подмосковье. Дочка «Ростеха», «РТ-Инвест», планирует запустить их до конца 2023 года.
- МВД предложили вернуть контроль над знаками. Согласно поправкам к закону «Об организации дорожного движения», властям всех уровней нужно будет согласовывать размещение знаков, светофоров, разметки и камер на дорогах со структурами МВД — ГИБДД. В некоторых случаях тем не менее согласование может не потребоваться. Например, при проведении массовых мероприятий, если они длятся не более суток, и во время аварийно-восстановительных работ после аварий и ЧП сроком не более двух суток.
- В Казани создадут ресурсный центр для инициатив молодежи. Как рассказал мэр города Ильсур Метшин на «деловом понедельнике», идея возникла после встречи с творческой и рабочей молодежью на прошлой неделе. При этом центр создадут без увеличения штата.
- Татарстан попал в рейтинг регионов-лидеров по показателю социально-экономического и экономического развития и занял 23-е место. Лидирует в рейтинге Москва, за ней идут Тюменская и Ленинградская области. Наряду с Татарстаном рейтинг замкнули Белгородская область, Башкирия, Сахалинская и Рязанская области.
- Шестерых работников казанского аэропорта заподозрили в кражах багажа. Об этом сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по ПФО.
Правоохранители в аэропорту выявили сотрудника аэропорта, подозреваемого в хищении личного имущества пассажиров. 30-летний мужчина пытался вынести с территории аэропорта пакет с похищенными вещами из багажа рейса Казань — Сочи. Полицейские выяснили, что к хищениям багажа причастны шестеро работников транспортной организации. С 2020 года они совершали кражи багажа в грузовом отсеке самолетов. По предварительным оценкам ведомства, сумма ущерба превысила 100 тысяч рублей. Подозреваемым грозит до пяти лет лишения свободы.
- Впервые в истории Белоруссии возбудили уголовное дело о попытке захвата власти в отношении задержанных по подозрению в подготовке покушения на президента страны Александра Лукашенко. Об этом сообщили в КГБ республики.
- Сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди предложила рассмотреть возможность введения госрегулирования в гостиничной сфере на фоне повышения цен на эти услуги. Об этом она заявила на совещании социального комитета Совфеда по теме туризма. На прошлой неделе Совет Федерации поручил Комитету по социальной политике совместно с Федеральной антимонопольной службой РФ отслеживать ситуацию с ростом цен на туристические путевки на российские курорты.
Татьяна ЛеухинаМетшин Ильсур РаисовичМинистерство культуры Республики ТатарстанКАМАЗМеждународный аэропорт КазаньХалиуллин Хайдар ХайрулловичШакиров Ильдар Саитзянович
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