На торгах ЦБ выявил манипулирование рынком акций энергосбытовых компаний

Ряд брокеров получили предписания от ЦБ о блокировке счетов отдельных клиентов из-за манипулирования рынком акций региональных энергосбытовых компаний.

Предписания получили: «Альфа-банк», БКС, ВТБ, Сбербанк, брокер «Ай Ти Инвест», «Финам», а также «Открытие брокер», сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что регулятор выявил попытки вовлечения частных инвесторов в недобросовестные практики на биржевых торгах — координация происходила с помощью мессенджеров. Банк России заметил активную торговлю со счетов более трех десятков физических лиц — это могло привести к несправедливому ценообразованию.

ЦБ будет изучать вопрос, чтобы окончательно квалифицировать данные действия.

В марте были подобные попытки манипуляции акциями ПАО «Россети Юг» через telegram-каналы. Тогда регулятор предписал Сбербанку, ВТБ, «Тинькофф банку», «Альфа-банку», БКС, «Открытие брокеру» и «Атону» приостановить торговые операции ряда клиентов.

UPD: в пресс-службе «Финама» подтвердили, что «Банком России проводится работа по выявлению и пресечению недобросовестных практик на организованных рынках, в том числе со стороны клиентов брокерских компаний, что является нормальной активностью регулятора».

«Однако не можем огласить каких-либо подробностей предпринимаемых Банком России мер по конкретным случаям, так как это вопросы двустороннего взаимодействия компании с регулятором. Результаты проведенных проверок и факты привлечения к ответственности виновных лиц раскрываются регулятором публично», — отметили там.

Алексей Нечаев