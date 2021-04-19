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В Казани создадут ресурсный центр для инициатив молодежи

10:53, 19.04.2021 3
В Казани создадут ресурсный центр для инициатив молодежи
Фото: kzn.ru (фото со встречи)

В Казани создадут ресурсный центр для инициатив молодежи. Как рассказал мэр города Ильсур Метшин на «деловом понедельнике», идея возникла после встречи с творческой и рабочей молодежью на прошлой неделе.

— У нас есть такой центр, аналогия с центром «Добрая Казань», где мы помогаем некоммерческим благотворительным организациям, и здесь такая же система «одного окна». Как правило, творческие люди, они витают в облаках, они и должны летать в облаках, а элементарные вопросы, которые они ставили, требуют конкретных нормативных документов. регламентации, и конечно, им не свойственно ходить по кабинетам, — сказал он.

Центр создадут без какого-то увеличения штата, то есть это, по словам Метшина, не говорит о создании какой-то структуры

— Просто окно и Гузель Рамзилевна (Сагитова, заместитель руководителя исполкома Казани по социальным вопросам, — прим. ред.) во главе всей этой работы, — подчеркнул он.

Ранее на самой встрече мэр города поддержал идею провести в Казани фестиваль граффитистов.

ОбществоКультураОбразование Татарстан
комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 19 апр
    выбрать ответственных лиц, которые могут решать административные задачи, в одном из ДК посадить их и пусть помогают талантам
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  • Анонимно 19 апр
    Молодежь все чаще привлекают к решению городских вопросов
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  • Анонимно 19 апр
    Хорошо что в наше время инициативность поддерживается.
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