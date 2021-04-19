Полиция Татарстана призвала жителей республики не участвовать в несогласованных митингах

МВД по Татарстану призвало жителей республики воздержаться от участия в несогласованных акциях, а также не ходить в те места, где будут проводиться митинги. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Предупреждение появилось после заявлений сторонников оппозиционера Алексея Навального провести митинги по всей стране 21 апреля.

В ведомстве напомнили, что в Татарстане продолжают действовать ограничительные меры, направленные на противодействие распространению коронавируса. Также в МВД обратили внимание на то, что в соответствии с федеральным законом, проведение публичных мероприятий на территориях, непосредственно прилегающих к зданиям органов государственной власти и экстренных оперативных служб, запрещается.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Ведомство напомнило о риске заразиться коронавирусом в местах массового скопления людей. Также правоохранители предупредили о возможности провокаций со стороны деструктивно настроенных лиц.

«Подразделения МВД Татарстана и других правоохранительных органов не допустят дестабилизации обстановки и предпримут все необходимые меры для поддержания правопорядка», — говорится в сообщении.

Любые агрессивные действия участников несогласованных акций, попытки спровоцировать столкновения с сотрудниками правоохранительных структур будут расцениваться как угроза общественной безопасности и немедленно пресекаться. Правонарушителей задержат и привлекут к предусмотренной законом ответственности.

В конце января в Татарстане прошли две несанкционированные акции в поддержку Навального. По данным МВД, 31 января в митинге приняли участие более 600 человек. В территориальные ОВД за различные нарушения доставили 419 человек. В Вахитовский суд Казани поступило более 350 материалов по митингу. В казанском Кремле не стали давать оценку действиям силовиков.

Татьяна Леухина