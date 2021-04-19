Власти Казани продлили возможность бесплатного размещения летних веранд

Фото: Максим Платонов

Власти Казани продлили возможность бесплатного размещения летних веранд около заведений общественного питания. Об этом сообщил на «деловом понедельнике» замруководителя исполкома Ильдар Шакиров.

Всего разместят 146 летних веранд, в Комитет потребительского рынка в настоящее время поступило 47 заявок на заключение подобных договоров. В прошлом году было заключено 82.

Напомним, в прошлом году в Казани тоже разместили 146 летних веранд на безвозмездной основе. В целом столица Татарстана вошла в лидеры среди городов-миллионников, где выросло число заведений с летними верандами.