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Власти Казани продлили возможность бесплатного размещения летних веранд

11:55, 19.04.2021 3
Власти Казани продлили возможность бесплатного размещения летних веранд
Фото: Максим Платонов

Власти Казани продлили возможность бесплатного размещения летних веранд около заведений общественного питания. Об этом сообщил на «деловом понедельнике» замруководителя исполкома Ильдар Шакиров.

Всего разместят 146 летних веранд, в Комитет потребительского рынка в настоящее время поступило 47 заявок на заключение подобных договоров. В прошлом году было заключено 82.

Напомним, в прошлом году в Казани тоже разместили 146 летних веранд на безвозмездной основе. В целом столица Татарстана вошла в лидеры среди городов-миллионников, где выросло число заведений с летними верандами.

ОбществоИнфраструктураБизнесУслуги Татарстан
комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 19 апр
    отголоски карантина и пандемии еще есть, поэтому решение правильное так поддержать мсб
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  • Анонимно 19 апр
    хорошая поддержка для кафе и ресторанов
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  • Анонимно 19 апр
    Здорово, хочется этим летом нормально посидеть в летних кафе с шашлычком.
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