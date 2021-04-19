Власти Казани продлили возможность бесплатного размещения летних веранд
Власти Казани продлили возможность бесплатного размещения летних веранд около заведений общественного питания. Об этом сообщил на «деловом понедельнике» замруководителя исполкома Ильдар Шакиров.
Всего разместят 146 летних веранд, в Комитет потребительского рынка в настоящее время поступило 47 заявок на заключение подобных договоров. В прошлом году было заключено 82.
Напомним, в прошлом году в Казани тоже разместили 146 летних веранд на безвозмездной основе. В целом столица Татарстана вошла в лидеры среди городов-миллионников, где выросло число заведений с летними верандами.ОбществоИнфраструктураБизнесУслуги Татарстан
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