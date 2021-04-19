МВД: информация о задержании экс-директора завода «Транснефть-Синтез» в Казани — фейк

СМИ сообщили о задержании в Казани бывшего директора завода «Транснефть-Синтез» из Екатеринбурга Алексея Степанова. В МВД Татарстана информацию не подтверждают. «Реальному времени» в ведомстве ответили, что данная информация является фейком.

Как сообщают СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах, операцию по задержанию провели сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России.

Степанова отстранили от работы в «Транснефть-Синтез» в феврале 2020 года. Сообщается, что тогда компания вскрыла множество финансовых нарушений в строительстве завода и поставках компонентов для изготовления продукции.

Ольга Плешкова