Экс-губернатора Ульяновской области Сергея Морозова назначили помощником полпреда в ПФО

Экс-губернатор Ульяновской области Сергей Морозов назначен помощником полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе. Соответствующее распоряжение подписал полпред Игорь Комаров.

В круг его обязанностей войдут подготовка в пределах своей компетенции аналитических и справочных материалов к заседаниям с участием полпреда, контроль за исполнением отдельных проектов, реализуемых на территории ПФО, сообщает «Интерфакс».

Также Морозов займется координацией взаимодействия полпреда президента РФ в ПФО с органами госвласти и местного самоуправления.

Напомним, Морозов, возглавлявший Ульяновскую область 16 лет, подал в отставку в начале апреля. Его заявление 8 апреля подписал Путин. Решение об уходе Морозов объяснил намерением баллотироваться в депутаты Государственной думы. Подробнее — в материале «Реального времени».

После ухода Морозова врио губернатора Ульяновской области Путин назначил Алексея Русских, который с 2018 года работал сенатором от Московской области.

Татьяна Демина