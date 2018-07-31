Международный аэропорт Казань

Общая информация

Аэропорт «Казань» — единственный аэропорт г. Казани, расположен в 28 км юго-восточнее центра города Казань.

Имеет две искусственные взлетно-посадочные полосы (ИВПП). Аэропорт «Казань» относится к аэропорту I класса.

В аэропорту имеются 52 места стоянки под установку различных типов воздушных судов. Предназначен для осуществления грузопассажирских перевозок согласно допуска аэродрома к обслуживанию воздушных судов (ВС) Ту-214, Ту-204, Ту-154, Ту-134, Як-42, Як-40, Ан-12, Ан-24, Ил-62, Ил-76, Ил-18, Boeing757-200, Boeing 737-400, Boeing 737-500, Airbus 320, Airbus 319-100, вертолеты всех типов и др. ВС 3-4 класса. Аэропорт обеспечивает прием и выпуск ВС Ан-124-100 «Руслан», Ан-22 «Антей», Ан-72, Ил-96, Ил-86, Ил-114, и др. типы ВС 1-2 класса при наличии на борту технического состава, для обслуживания ВС и необходимого оборудования.

Аэропорт связан воздушными линиями с Уралом, Поволжьем, Сибирью, Крымом, центральными районами России, Москвой и Санкт-Петербургом. Он является транзитным на внутренних воздушных линиях, а также международным, осуществляя перевозки по направлениям: Турция, ОАЭ, Вьетнам, Чехия, Германия, Тунис, Египет, Иран, Испания, Греция, Индия, Казахстан, Азербайджан, Туркменистан, Беларусь, Узбекистан, Таджикистан и др.



В аэропорту «Казань» имеется Терминал-1 (пропускная способность – 640 чел/час) с комфортабельным залом официальных лиц и делегаций, Терминал-2 (Бизнес-терминал с залом официальных лиц и делегаций) пропускной способностью 100 чел/час (50 на прилет и 50 на вылет).

15 сентября 1979 года день рождения международного аэропорта «Казань» — выполнен первый рейс на самолете Ту-134 по маршруту Казань-Сочи (командир экипажа — Афиногенов Е.И.).

В 1985 году аэропорт Казань получил статус «Международный аэропорт 1-ого класса». С декабря 2002 года на аэродроме Казань установлена современная метеоосистема КРАМС-4. Аэродромная зона аэропорта Казань оснащена комплексом средств посадки, радионавигации, управления воздушным движением и связи. Установлена современная система управления воздушным движением французской фирмы Томпсон.

С 2013 года является членом Международного совета аэропортов ACI Europe.

В 2016 году Международный аэропорт «Казань» внесен в список 100 лучших аэропортов планеты по версии Skytrax и стал обладателем национальной премии «Воздушные ворота России» в номинации «Лучший аэропорт-2016» (международный аэропорт — до 2 млн. пассажиров в год; ранее аналогичную награду аэропорт получал в 2014, 2015 гг.).



В 2017 году четвёртый раз подряд Международный аэропорт «Казань» получает премию «Best Regional Airport Russia and CIS».

Генеральный директор – Старостин Алексей Александрович

Председатель совета директоров – Сафин Ленар Ринатович



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