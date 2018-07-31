Международный аэропорт Казань
Общая информация
Аэропорт «Казань» — единственный аэропорт г. Казани, расположен в 28 км юго-восточнее центра города Казань.
Имеет две искусственные взлетно-посадочные полосы (ИВПП). Аэропорт «Казань» относится к аэропорту I класса.
В аэропорту имеются 52 места стоянки под установку различных типов воздушных судов. Предназначен для осуществления грузопассажирских перевозок согласно допуска аэродрома к обслуживанию воздушных судов (ВС) Ту-214, Ту-204, Ту-154, Ту-134, Як-42, Як-40, Ан-12, Ан-24, Ил-62, Ил-76, Ил-18, Boeing757-200, Boeing 737-400, Boeing 737-500, Airbus 320, Airbus 319-100, вертолеты всех типов и др. ВС 3-4 класса. Аэропорт обеспечивает прием и выпуск ВС Ан-124-100 «Руслан», Ан-22 «Антей», Ан-72, Ил-96, Ил-86, Ил-114, и др. типы ВС 1-2 класса при наличии на борту технического состава, для обслуживания ВС и необходимого оборудования.
Аэропорт связан воздушными линиями с Уралом, Поволжьем, Сибирью, Крымом, центральными районами России, Москвой и Санкт-Петербургом. Он является транзитным на внутренних воздушных линиях, а также международным, осуществляя перевозки по направлениям: Турция, ОАЭ, Вьетнам, Чехия, Германия, Тунис, Египет, Иран, Испания, Греция, Индия, Казахстан, Азербайджан, Туркменистан, Беларусь, Узбекистан, Таджикистан и др.
В аэропорту «Казань» имеется Терминал-1 (пропускная способность – 640 чел/час) с комфортабельным залом официальных лиц и делегаций, Терминал-2 (Бизнес-терминал с залом официальных лиц и делегаций) пропускной способностью 100 чел/час (50 на прилет и 50 на вылет).
15 сентября 1979 года день рождения международного аэропорта «Казань» — выполнен первый рейс на самолете Ту-134 по маршруту Казань-Сочи (командир экипажа — Афиногенов Е.И.).
В 1985 году аэропорт Казань получил статус «Международный аэропорт 1-ого класса». С декабря 2002 года на аэродроме Казань установлена современная метеоосистема КРАМС-4. Аэродромная зона аэропорта Казань оснащена комплексом средств посадки, радионавигации, управления воздушным движением и связи. Установлена современная система управления воздушным движением французской фирмы Томпсон.
С 2013 года является членом Международного совета аэропортов ACI Europe.
В 2016 году Международный аэропорт «Казань» внесен в список 100 лучших аэропортов планеты по версии Skytrax и стал обладателем национальной премии «Воздушные ворота России» в номинации «Лучший аэропорт-2016» (международный аэропорт — до 2 млн. пассажиров в год; ранее аналогичную награду аэропорт получал в 2014, 2015 гг.).
В 2017 году четвёртый раз подряд Международный аэропорт «Казань» получает премию «Best Regional Airport Russia and CIS».
Генеральный директор – Старостин Алексей Александрович
Председатель совета директоров – Сафин Ленар Ринатович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420017, РТ, Лаишевский район, населенный пункт Аэропорт
- Телефон: (843) 267-86-99, 267-88-07 (справочная)
- Email: office@airportkzn.ru
- Сайт: www.kazan.aero
Дата последнего обновления: 31.07.2018