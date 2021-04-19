Чистая прибыль КАМАЗа по МСФО в 2020 году составила 3,1 млрд рублей против убытка годом ранее

ПАО «КАМАЗ» по итогам 2020 года получило 3,104 млрд рублей чистой прибыли против убытка в 1,955 млрд рублей годом ранее, следует из опубликованного сегодня утром отчета по МСФО за 2020 год.

Консолидированная выручка компании составила 216 958 млн рублей, что на 12% больше уровня прошлого года. На внутренних и внешних рынках были реализовано 37 028 грузовых автомобилей, в результате чего доля КАМАЗа на российском рынке грузовиков полной массой свыше 14 тонн увеличилась до 48%.

— Увеличение выручки достигнуто благодаря росту продаж грузовых автомобилей на внутреннем рынке, в том числе выводу на рынок новой модели автомобилей К5 — КАМАЗ-54901, — говорится в сообщении пресс-службы автозавода.

При этом КАМАЗ зафиксировал рекорд по росту выручки в 2020 году в сегменте автобусов, электробусов и спецтехники.

— Выручка в соответствующем сегменте возросла на 61% год к году и составила 27,951 млрд рублей, — отмечает автопроизводитель.

К росту доходов привело развитие продуктового портфеля лизинговых услуг и повышение клиентоориентированности. Рост показателя составил 28%, выручка составила 4 669 млн рублей.