Пожар на крыше склада школы в Казани потушен

Фото: МЧС РТ (архив)

Пожарные потушили огонь на крыше склада школы в Ново-Савиновском районе. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Татарстану.

Сообщение о возгорании по адресу Адоратского, 36 поступило в 8.45. Пожар произошел внутри неэксплуатируемого одноэтажного здания, которое находится на реконструкции. Здание принадлежит спортивной школе, там велись ремонтные работы.

«Происходило горение строительных материалов и утеплителя на кровле. Ликвидация открытого горения 8.59. на площади 40 кв. м.», — говорится в сообщении пресс-службы.

В результате происшествия никто не пострадал.

Ранее «Реальное время» сообщало о пожаре на крыше склада школы №146.

Ольга Плешкова