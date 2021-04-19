На этой неделе в Татарстане ожидается ветреная и дождливая погода

На этой неделе погода в Татарстане будет ветреной и дождливой. Такой прогноз дали синоптики Гидрометцентра РТ.

Сегодня днем в республике под влиянием антициклона по-прежнему малооблачно и без осадков. Дневные температуры поднялись до +5... +10°. Похолоданию способствует сильный северо-восточный ветер порывами до 18 м/с.

Во вторник также ожидается прохладная погода без осадков. Температура воздуха ночью опустится до 0... -5°. Днем воздух прогреется: от +7 до +12°.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

21 апреля, в среду, погода несколько изменится. Ночью осадки маловероятны. Однако днем, в связи с прохождением теплого фронта, в западных районах прогнозируется дождь. Ожидается сильный юго-восточный ветер порывами 15—20 м/с. Ночью похолодает до +2... -3°, днем ожидается +7... +12°, на востоке до +17°.

В четверг в Татарстане сохранится неустойчивая погода временами с осадками, преимущественно в виде дождя. Ночью ожидается +4... -1°, днем — +8... +13°.

Согласно предварительному прогнозу, в пятницу, 23 апреля, и в субботу, 24 апреля, в республике местами пройдет дождь, но температуры повысятся: ночью потеплеет до +2... +7 градусов, днем до +12... +17 градусов.

На прошлой неделе погода в Казани два дня подряд била рекорды. В среду, 14 апреля, термометры метеостанции КФУ показали 21,2 градуса тепла. Таким образом, был побит рекорд 14 апреля 1995 года: тогда столбики термометров показали +20,9 градуса. В четверг, 15 апреля, воздух в столице Татарстана прогревался до +23 градусов. Предыдущий абсолютный максимум температуры в Казани в этот день составлял +20,7 градуса и отмечался в 1962 году.



Татьяна Леухина