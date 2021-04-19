Контроль над дорожными знаками хотят вернуть МВД

В МВД предложили вернуть контроль над знаками, сообщает «Коммерсант», ссылаясь на одобренные правительственной комиссией поправки к закону «Об организации дорожного движения».



Согласно поправкам, властям всех уровней нужно будет согласовывать размещение знаков, светофоров, разметки и камер на дорогах со структурами МВД — ГИБДД. В некоторых случаях тем не менее согласование может не потребоваться. Например, при проведении массовых мероприятий, если они длятся не более суток, и во время аварийно-восстановительных работ после аварий и ЧП сроком не более двух суток.

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Ранее правительство внесло в Госдуму законопроект об увеличении максимального срока лишения свободы за систематическое вождение в нетрезвом виде. Теперь за такое правонарушение водителя ждет наказание от двух до трех лет лишения свободы.

Маргарита Головатенко