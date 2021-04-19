Всероссийская акция «Бессмертный полк» пройдет 9 мая в онлайн-формате

Акция «Бессмертный полк» 9 мая пройдет в онлайн-формате. 24 июня планируется провести акцию в традиционном формате.

В День Победы шествие будет транслироваться на городском телевидении, медиасферах, городских экранах и прочих поверхностях. По задумке организаторов жители каждого региона увидят в строю своих земляков. Ожидается, что трансляция начнется 9 мая в 15.00.

— Мы очень рассчитываем, что ситуация с пандемией изменится, Роспотребнадзор сможет скорректировать свои требования, и мы как организаторы сможем организовать шествие «Бессмертный полк России» в очном формате. Дата, которую мы бы хотели назвать, — 24 июня», — передает ТАСС слова сопредседателя Центрального штаба движения «Бессмертный полк России» Елены Цунаевой.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В прошлом году шествие «Бессмертный полк» отменили из-за пандемии коронавируса. В конце мая президент России Владимир Путин предложил провести марш «Бессмертный полк» 26 июля, в день ВМФ. Однако и эту дату впоследствии отменили. Президент России Владимир Путин согласился перенести акцию на следующий 2021 год.



Татьяна Леухина