Бизнесмен из Елабуги выкупил здание ресторана «Арарат» в Набережных Челнах

Фото: ГУ МЧС РФ по Татарстану (архив)

В Набережных Челнах бизнесмен из Елабуги Нурислам Кадыров выкупил сгоревшее здание ресторана «Арарат» на проспекте Сююмбике за 13,1 млн рублей. Об этом пишут «Челнинские известия».

Представлял бизнесмена Алексей Егоров. Он был единственным участником, вызвавшимся купить это здание.

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

Нурислам Кадыров — член учредителей мухтасибата Елабуги и мечети «Аль-Кадир». Его отец Мидехат Кадыров в свое время строил эту мечеть. Семейству Кадыровых принадлежат в Елабуге бани и прочее недвижимое имущество, в котором располагаются магазины, пекарни, фитнес-центры.

Напомним, в сентябре 2019 года трое подростков 2005 и 2006 годов рождения залезли в заброшенное помещение бывшего ресторана «Арарат» через оконный проем. Один из них поджег лежавшие там старые матрасы, после этого начался пожар. Ребята начали выбираться из здания, но это удалось сделать только двоим. Их товарищ, 13-летний мальчик, потерял сознание и погиб. В ноябре прошлого года здание повторно загорелось. На этот раз никто не пострадал.



Татьяна Леухина