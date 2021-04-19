В Казани на 3 года раньше срока получил вольную экс-президент АМСБ Хайдар Халиуллин

Фото: «Реальное время»

В ближайшее время на волю — на 3 с лишним года раньше срока — может выйти бывший президент Ассоциации малого и среднего бизнеса РТ Хайдар Халиуллин. Сегодня Приволжский райсуд Казани постановил — отпустить его ввиду наличия заболеваний, препятствующих содержанию под стражей и отбыванию наказания. Об этом «Реальному времени» рассказал адвокат осужденного Павел Мазуренко.



Заседание суда проходило в закрытом режиме — по медицинским показаниям и ходатайству самого Халиуллина.

Напомним, в ноябре 2019-го бывшего бизнес-лидера приговорили к 7 годам колонии за хищение бюджетных субсидий Минэкономики РТ по программе «Лизинг-грант» на сумму в 17 млн рублей. При этом по ряду эпизодов Халиуллин и другие фигуранты дела были оправданы. Уже после приговора медики ФСИН установили — Халиуллин страдает серьезным онкозаболеванием из Перечня правительства РФ о диагнозах, препятствующих содержанию за решеткой.

В 2020-м прокурор РТ направил в Верховный суд Татарстана ходатайство с просьбой изменить осужденному и больному меру пресечения до вступления приговора в силу. Однако Верховный суд оставил это ходатайство без рассмотрения и дал ему оценку уже вместе с другими апелляционными жалобами на приговор. В январе 2021-го приговор вступил в силу, и Халиуллина оставили под стражей.

Наказание он отбывал в исправительной колонии №4 Нижнекамска, однако был этапирован оттуда в больницу для осужденных при казанской колонии №2. Там же прошел новое комиссионное обследование, которое подтвердило наличие заболевания из правительственного перечня.

В сегодняшнем заседании Халиуллин участвовал по видео-конференц-связи с БДО. Он и адвокат Мазуренко поддержали ходатайство об освобождении по состоянию здоровья. А вот представитель Казанской спецпрокуратуры неожиданно выступил против. Возражали и представители ФСИН.

Суд счел необходимым удовлетворить ходатайство об освобождении. Решение может быть оспорено в течение 10 дней.

Напомним, вину в преступлениях Халиуллин не признавал. В числе 23 осужденных по делу и его бывшая супруга.