В Совфеде предложили ввести госрегулирование цен на гостиничные услуги
Сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди предложила рассмотреть возможность введения госрегулирования в гостиничной сфере на фоне повышения цен на эти услуги. Об этом она заявила на совещании социального комитета Совфеда по теме туризма.
— Предлагаю поднять вопрос о необходимости разработки комплексных мер, касающихся стоимости гостиничных услуг, с применением дополнительных инструментов госрегулирования, — передает ее слова «РИА Новости».
На прошлой неделе Совет Федерации поручил Комитету по социальной политике совместно с Федеральной антимонопольной службой РФ отслеживать ситуацию с ростом цен на туристические путевки на российские курорты. Это случилось после приостановки авиасообщения с Турцией и Танзанией. После новостей о закрытии туристическими компаниями ряда направлений россияне стали жаловаться на то, что турфирмы стали поднимать цены. В ФАС России заявили, что приняли данные в работу.
Рост цен на туристические направления по России раскритиковал и председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он заверил, что депутаты рассмотрят этот вопрос, а затем профильные комитеты могут направить в ФАС и Минэкономразвития запрос для принятия мер.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым