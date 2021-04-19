В Совфеде предложили ввести госрегулирование цен на гостиничные услуги

Сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди предложила рассмотреть возможность введения госрегулирования в гостиничной сфере на фоне повышения цен на эти услуги. Об этом она заявила на совещании социального комитета Совфеда по теме туризма.

— Предлагаю поднять вопрос о необходимости разработки комплексных мер, касающихся стоимости гостиничных услуг, с применением дополнительных инструментов госрегулирования, — передает ее слова «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

На прошлой неделе Совет Федерации поручил Комитету по социальной политике совместно с Федеральной антимонопольной службой РФ отслеживать ситуацию с ростом цен на туристические путевки на российские курорты. Это случилось после приостановки авиасообщения с Турцией и Танзанией. После новостей о закрытии туристическими компаниями ряда направлений россияне стали жаловаться на то, что турфирмы стали поднимать цены. В ФАС России заявили, что приняли данные в работу.

Рост цен на туристические направления по России раскритиковал и председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он заверил, что депутаты рассмотрят этот вопрос, а затем профильные комитеты могут направить в ФАС и Минэкономразвития запрос для принятия мер.



Татьяна Леухина