Шакиров Ильдар Саитзянович
Общая информация
Родился 7 апреля 1984 года в Буинск Республики Татарстан.
Образование
2006 г. — окончил Казанский государственный университет им.В.И.Ульянова-Ленина по специальности менеджер.
2009 г. — окончил Казанский государственный университет им.В.И.Ульянова-Ленина по специальности юрист.
17 октября 2016 года присвоен классный чин муниципальный советник 1 класса.
Трудовая деятельность
2006-2007 гг. — ведущий специалист, специалист 1 категории отдела формирования земельных участков Комитета земельных и имущественных отношений Исполнительного комитета Казани.
2007-2010 гг. — заместитель начальника, начальник отдела экономического развития Администрации Вахитовского района Казани.
2011-2011 гг. — начальник отдела экономического развития Администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Казани.
2011-2013 гг. — заместитель председателя Комитета экономического развития Аппарата Исполнительного комитета Казани.
2014-2016 гг. — председатель Комитета экономического развития Аппарата Исполнительного комитета Казани.
2016-2017 гг. — первый заместитель главы Администрации Вахитовского и Приволжского районов Казани.
С 8 сентября — заместитель Руководителя Исполнительного комитета Казани.
Награды и звания
Награжден: Почетной грамотой Исполнительного комитета Казани (2013); памятной медалью «XXVII Всемирная летняя универсиада 2013 года в г.Казани» (2014); памятной медалью «ХХII Олимпийские зимние игры и ХI Паралимпийские зимние игры 2014 года в г.Сочи» (2015); памятной медалью «XVI Чемпионат мира по водным видам спорта 2015 года в г.Казани» (2016), памятная медаль «За доблестный и труд» (2018).
Женат, воспитывает двух дочерей.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420111, ул.Кремлевская, д.3
- Телефон: (843) 299 15 15
- Email: IS.Shakirov@tatar.ru
Дата последнего обновления: 26.10.2020