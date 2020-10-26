Шакиров Ильдар Саитзянович

Общая информация

Родился 7 апреля 1984 года в Буинск Республики Татарстан.

Образование

2006 г. — окончил Казанский государственный университет им.В.И.Ульянова-Ленина по специальности менеджер.

2009 г. — окончил Казанский государственный университет им.В.И.Ульянова-Ленина по специальности юрист.

17 октября 2016 года присвоен классный чин муниципальный советник 1 класса.

Трудовая деятельность

2006-2007 гг. — ведущий специалист, специалист 1 категории отдела формирования земельных участков Комитета земельных и имущественных отношений Исполнительного комитета Казани.

2007-2010 гг. — заместитель начальника, начальник отдела экономического развития Администрации Вахитовского района Казани.

2011-2011 гг. — начальник отдела экономического развития Администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Казани.

2011-2013 гг. — заместитель председателя Комитета экономического развития Аппарата Исполнительного комитета Казани.

2014-2016 гг. — председатель Комитета экономического развития Аппарата Исполнительного комитета Казани.

2016-2017 гг. — первый заместитель главы Администрации Вахитовского и Приволжского районов Казани.

С 8 сентября — заместитель Руководителя Исполнительного комитета Казани.

Награды и звания

Награжден: Почетной грамотой Исполнительного комитета Казани (2013); памятной медалью «XXVII Всемирная летняя универсиада 2013 года в г.Казани» (2014); памятной медалью «ХХII Олимпийские зимние игры и ХI Паралимпийские зимние игры 2014 года в г.Сочи» (2015); памятной медалью «XVI Чемпионат мира по водным видам спорта 2015 года в г.Казани» (2016), памятная медаль «За доблестный и труд» (2018).

Женат, воспитывает двух дочерей.

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