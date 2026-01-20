Рост популярности «конвертных выплат» и новый краш среди налоговых режимов

Обзор наиболее интересных налоговых новостей за последнюю неделю

Фото: Реальное время

Первая официальная рабочая неделя в 2026-м оказалась богатой на налоговые новости. Ближе к середине января ведомства начали отчитываться за прошедший год, а предприниматели и бизнес на деле почувствовали изменения после налоговой реформы. Какие значимые события произошли за последние семь дней в сфере налогов — в обзорном материале «Реального времени».

Массовый исход малого бизнеса из УСН

У предпринимателей появился новый краш среди налоговых режимов. В России за последние два месяца произошел всплеск переходов с упрощенной системы налогообложения (УСН) на автоматизированную УСН. Массовая миграция началась в четвертом квартале после налоговой реформы. С января 2026 года порог выручки на УСН уменьшили с 60 до 20 млн рублей, после чего бизнес будет вынужден платить дополнительно 5% НДС.

А вот эксперимент по АУСН продолжается до конца 2027 года. В этой системе налогообложения порог остается на уровне 60 млн рублей. Поэтому «упрощенцы» предпочли уйти на АУСН.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Количество перешедших на автоматизированную систему растет с каждым днем. Так, в «Сбербанке» фиксируют рост интереса к АУСН в шестикратном размере, в ПСБ — почти в 20 раз.

При этом от такой миграции бизнеса могут серьезно пострадать региональные банки. По закону, для получения права использования АУСН необходимо обслуживаться в уполномоченном банковском учреждении. В таком списке значится всего 24 кредитные организации. Остальным придется выкручиваться.

Свыше 3 млрд рублей налоговой задолженности

Татарстанские компании, занятые в строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве, задолжали в консолидированный бюджет 3,1 млрд рублей налоговых выплат. Об этом на заседании ведомства сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Марат Айзатуллин. Долги зафиксированы у 5462 организаций. Но львиная доля (свыше 1,5 млрд рублей) долга приходится на 362 предприятия. Все они находятся на стадии банкротства.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Несмотря на это, в ведомстве отмечают сокращение числа компаний-должников (на 99 организации меньше) и увеличение поступлений в бюджет до 63,073 миллиарда рублей (рост на 44%). Правда, общая налоговая задолженность, по сравнению с предыдущим отчетным периодом, выросла по республике на 6%.

Если смотреть в разрезе муниципалитетов, то явное лидерство по должникам удерживает Казань. В столице Татарстана строители и компании ЖКХ задолжали 1,9 млрд рублей налоговых выплат. В тройке также идут Нижнекамск (309,7 млн) и Альметьевск (255,9 млн).

Ключевые проблемы бизнеса в 2026 году

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин перечислил ключевые проблемы бизнеса на сегодняшний день. По его словам, предприниматели в ближайшей перспективе продолжат сталкиваться с рядом системных вызовов. Наибольшую обеспокоенность у бизнеса вызывают уровень ключевой ставки Банка России, колебания курса рубля, рост фискальной нагрузки, а также сохраняющийся дефицит кадров.

— Если посмотреть на темы, которые волнуют бизнес и по прошлым периодам, и по оценке на 2026 год и более длительную перспективу: это фискальное давление, ключевая ставка, курс и кадры, — заявил Шохин РИА «Новости».

Глава РСПП убежден, что именно эти факторы остаются определяющими не только в краткосрочной, но и в среднесрочной перспективе, включая 2026 год. Совокупно они формируют основные ограничения для развития предпринимательской активности и инвестиционных планов компаний.

Налоговая «бумага» без печати

С 15 января в России начала действовать обновленная форма запроса выписки из Единого государственного реестра налогоплательщиков (ЕГРН), а также новый формат ее электронной подачи. В документе теперь можно заранее задать параметры выписки в зависимости от целей налогоплательщика.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В частности, отныне заявитель имеет возможность выбрать состав запрашиваемых сведений, включая получение информации по одному или нескольким субъектам страны, а также указать конкретные основания постановки на учет в налоговом — например, по отдельным объектам имущества или транспорту.

При этом обновленная форма позволяет определить, в отношении кого запрашивается выписка — самого заявителя или третьего лица. Интересно, что бумажные документы теперь будут выдавать без печати налоговой, исключительно с подписью должностного лица.

Рост популярности «теневых зарплат»

На фоне прошедшей налоговой реформы эксперты все чаще говорят про рост интереса работодателей к «конвертным выплатам». В связи с введением в стране пятиступенчатой прогрессивной шкалы налогообложения, где ставка НДФЛ зависит от дохода, ожидается уход зарплат «в тень». В определенный момент это может вызвать обвал в Социальном фонде РФ.

Татьяна Демина / realnoevremya.ru

В связи с этим в России усилили контроль за зарплатными фондами компаний. С некоторых пор к процессу «слежки», вдобавок к налоговикам и силовым структурам, отрядили исполнительные органы в регионах. Ожидается, что соответствующие межведомственные комиссии позволят усилить работу по «обелению экономики».

Однако сами эксперты предсказывают обратный эффект от усиления контроля. Ужесточение системы может вызвать массовое закрытие компаний, что сильнее всего ударит по регионам.