Вице-премьер РФ не поддержал идею регулирования цен на молоко

По словам Дмитрия Патрушева, удерживать цены можно рыночными инструментами

Фото: Динар Фатыхов

Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев выступил против введения государственного регулирования цен на молочную продукцию. Этот вопрос активно обсуждался на протяжении почти всего прошлого года.

По его словам, в стране существуют рыночные инструменты, которые позволяют удерживать розничные цены на молочную продукцию на приемлемом уровне. Дмитрий Патрушев отметил, что одним из таких механизмов может быть заключение долгосрочных договоров между производителями и ретейлерами.

Ариана Ранцева