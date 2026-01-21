Вице-премьер РФ не поддержал идею регулирования цен на молоко
По словам Дмитрия Патрушева, удерживать цены можно рыночными инструментами
Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев выступил против введения государственного регулирования цен на молочную продукцию. Этот вопрос активно обсуждался на протяжении почти всего прошлого года.
По его словам, в стране существуют рыночные инструменты, которые позволяют удерживать розничные цены на молочную продукцию на приемлемом уровне. Дмитрий Патрушев отметил, что одним из таких механизмов может быть заключение долгосрочных договоров между производителями и ретейлерами.
