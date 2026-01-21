Зарплата в сфере гостеприимства в Спасском районе Татарстана выросла в три раза

Кроме того, поступления от малого и среднего бизнеса с 2017 года выросли на 697%

Фото: Артем Дергунов

Согласно данным, средняя заработная плата на одного работника в 2025 году составила 65,4 тыс. рублей, что на 324% больше, чем в 2017 году, когда она составляла 20,2 тыс. рублей. Об этом заявил глава Спасского района во время коллегии Госкомитета по туризму Роман Исланов.

Кроме того, поступления от малого и среднего бизнеса выросли на 697%, достигнув 82,2 млн рублей в 2025 году по сравнению с 11,8 млн рублей в 2017 году.

Поступления от Болгарского государственного историко-архитектурного заповедника увеличились на 396%, составив 22,2 млн рублей в 2025 году против 5,6 млн рублей в 2017 году.



Ариана Ранцева