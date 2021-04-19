Исследование: 76,4% жителей Казани считают рукоприкладство в семье крайне неприемлемым

Казань оказалась на втором месте среди городов-миллионников по неприятию рукоприкладства в семье. Это считают недопустимым 76,4% опрошенных жителей столицы Татарстана, говорится в исследовании ИА «ПромРейтинг».

На первом месте — Саратов. Здесь 86,7% респондентов считают, что насилие в семье недопустимо.

Около 40% опрошенных из числа жителей Казани, Уфы, Самары, Нижнего Новгорода, Перми и Саратова считают, что пандемия коронавируса увеличила количество случаев семейного насилия. 27,4% опрошенных жителей ПФО рассказали о своей готовности обратиться в органы защиты в случае домашнего насилия.

Однако, отмечают исследователи, в вопросе проявления насилия по отношению к детям, мнение респондентов несколько меняется. О допустимости применения физического насилия (ремня) к хулиганящим детям заявили без малого 40% опрошенных. Более половины жителей Поволжья — 57,5% респондентов — рассказали, что у них есть знакомые семьи, в которых присутствует домашнее насилие.

Среди опрошенных, склонных оказывать физическое воздействие на своих детей, в большей степени проявляются мужчины (43,8% у мужчин против 27,1% у женщин). Чаще всего физическому воздействию также подвергаются мальчики (72,4% мальчиков против 60,6% у девочек).

При этом, сами подвергались физическому воздействию ремня 66,5% от числа опрошенных в городах-миллионниках ПФО.

В марте Всемирная организация здравоохранения заявила, что последствия пандемии сильнее сказались на женщинах. Об этом говорят рост домашнего насилия и снижение возможностей для доступа к охране репродуктивного здоровья.



Татьяна Леухина