Дерипаска удалил пост о 80 млн бедных в России

Миллиардер Олег Дерипаска удалил пост из своего telegram-канала, в котором не согласился с данными Росстата о снижении бедности в России в 2020 году и в котором обвинил Росстат в «виртуозном жонглировании цифрами».

В новом посте Дерипаска уже отмечает заслуги президента России в поддержке населения, а также приводит инфографику Росстата, которую ранее сам же раскритиковал.

«Президент РФ регулярно уделяет внимание поддержке пенсионеров и малообеспеченного населения. Но без кардинальной коррекции кредитно-денежной политики и создания условий для проектного финансирования страна не сможет сделать следующий шаг в борьбе с бедностью», — пишет Дерипаска.

Он предлагает ввести доступную ипотеку для регионов Сибири под 4% и проектное финансирование переработки сырья и экологической модернизации под 5%.



Ранее в своем telegram-канале миллиардер Олег Дерипаска не согласился с данными Росстата о снижении бедности в России в 2020 году. По его словам, более 80 млн россиян живут на доходы ниже прожиточного минимума. В ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль что доверяет данным Росстата.



Ольга Плешкова