Шестерых работников казанского аэропорта заподозрили в кражах багажа

Шестерых работников казанского аэропорта заподозрили в кражах багажа. Об этом сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по ПФО.

Правоохранители в аэропорту выявили сотрудника аэропорта, подозреваемого в хищении личного имущества пассажиров. 30-летний мужчина пытался вынести с территории аэропорта пакет с похищенными вещами из багажа рейса Казань — Сочи.

Фото: realnoevremya.ru

Полицейские выяснили, что к хищениям багажа причастны шестеро работников транспортной организации. С 2020 года они совершали кражи багажа в грузовом отсеке самолетов. Во время обысков служебного помещения, а также по месту жительства подозреваемых были найдены мобильный телефон, ноутбук, несколько пар детских кроссовок, алкогольная продукция, туалетная вода. Всех подозреваемых проверяют на причастность к аналогичным преступлениям.

Следственным отделом Казанского ЛУ МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по статье «Кража». По предварительным оценкам ведомства, сумма ущерба превысила 100 тысяч рублей. Подозреваемым грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее в Международном аэропорту Казани имени Габдуллы Тукая задержали 50-летнего гражданина Афганистана, ехавшего из Казани в Стамбул. Он пытался вывезти партию парфюмерной продукции без таможенного декларирования.





Ольга Плешкова