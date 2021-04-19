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Кремль прокомментировал слова Дерипаски о 80 млн бедных россиян

14:23, 19.04.2021 2
Кремль прокомментировал слова Дерипаски о 80 млн бедных россиян
Фото: wikimedia.org

Кремль доверяет данным Росстата и в первую очередь ориентируется на них. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя высказывание российского миллиардера Олега Дерипаски о том, что в стране около 80 млн людей живут на доходы ниже прожиточного минимума. Росстат сообщает о 17,8 млн россиян.

— Нужно учитывать, что Росстат оперирует большим массивом, выверенным массивом (информации, — прим. ред.), — заявил Песков.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Он назвал Дерипаску опытным предпринимателем, у которого есть знания в области экономики и который создает большое число рабочих мест. Борьба с бедностью — один из главных приоритетов российских властей. На этой проблеме негативно отразилась пандемия коронавируса и ее последствия, но это удалось преодолеть, пишет «РИА Новости».

На прошлой неделе Росстат сообщил о снижении количества малоимущих в стране на 300 тысяч человек. По данным ведомства, по итогам 2020 года в России 17,8 млн человек, 12,1% от населения страны, имеют доходы ниже прожиточного минимума. Снижение малоимущих в Росстате связали с ростом доходов за счет социальных программ.

Сегодня в своем telegram-канале миллиардер Олег Дерипаска не согласился с данными Росстата о снижении бедности в России в 2020 году. По его словам, более 80 млн россиян живут на доходы ниже прожиточного минимума.

Татьяна Леухина
ОбществоВластьЭкономика
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 19 апр
    Несмотря на то, что олигархи мне не симпатичны, РЕСПЕКТ Олегу Дерипаске! Он абсолютно прав! Лепет о больших массивах данных и пр. просто смешон.
    Вы только вдумайтесь, дорогие сограждане, огромное количество людей живёт за чертой бедности! В самой богатой ресурсами стране мира! Вместо мифических льгот надо платить людям столько, чтобы они могли нормально жить. Власти воруют сотнями миллиардов, а страна нищает. И нет никакого подъёма, и не может быть по определению, пока у нас во главе стоят воры.
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    Анонимно 19 апр
    Одного руководителя Росстата уволили в свое время за Правду. Кто это сделал мы помним. Так вот, что касаемо Россиян. Росстат как-то странно ведет статистику. При уменьшении дохода граждан минимум на 2% в год с 2011 года, повышениях цен на продукты, бензин и повышение цены за доллар количество бедных в России никак не может уменьшаться. Это факт. В Москве зарплаты в 5-7 раз больше чем в регионах далеких от Москвы. А бензин, электроэнергия и тепло стоит ну никак не в разы меньше. Зарплаты и пенсии повышались не на столько % на сколько повысились цены на продукты в магазинах, это тоже факт. Так, что Дерипаске можно верить и верить больше чем Росстату и Пескову.
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