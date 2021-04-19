Кремль прокомментировал слова Дерипаски о 80 млн бедных россиян

Кремль доверяет данным Росстата и в первую очередь ориентируется на них. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя высказывание российского миллиардера Олега Дерипаски о том, что в стране около 80 млн людей живут на доходы ниже прожиточного минимума. Росстат сообщает о 17,8 млн россиян.

— Нужно учитывать, что Росстат оперирует большим массивом, выверенным массивом (информации, — прим. ред.), — заявил Песков.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Он назвал Дерипаску опытным предпринимателем, у которого есть знания в области экономики и который создает большое число рабочих мест. Борьба с бедностью — один из главных приоритетов российских властей. На этой проблеме негативно отразилась пандемия коронавируса и ее последствия, но это удалось преодолеть, пишет «РИА Новости».

На прошлой неделе Росстат сообщил о снижении количества малоимущих в стране на 300 тысяч человек. По данным ведомства, по итогам 2020 года в России 17,8 млн человек, 12,1% от населения страны, имеют доходы ниже прожиточного минимума. Снижение малоимущих в Росстате связали с ростом доходов за счет социальных программ.

Сегодня в своем telegram-канале миллиардер Олег Дерипаска не согласился с данными Росстата о снижении бедности в России в 2020 году. По его словам, более 80 млн россиян живут на доходы ниже прожиточного минимума.



Татьяна Леухина