Татарстан замкнул рейтинг регионов-лидеров по социально-экономическому развитию

Татарстан попал в рейтинг регионов-лидеров по показателю социально-экономического и экономического развития и занял 23-е место, сообщают «Известия».



Лидирует в рейтинге Москва, за ней идут Тюменская и Ленинградская области. Далее в десятке — ЯНАО, Московская область, Санкт-Петербург, Магаданская, Иркутская, Калужская области и ХМАО. Во второй десятке — Красноярский край, Чукотка, Мурманская, Владимирская, Тульская, Челябинская, Воронежская области, Камчатский и Хабаровский края, а еще Свердловская область.

Наряду с Татарстаном рейтинг замкнули Белгородская область, Башкирия, Сахалинская и Рязанская области.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее сообщалось, что Татарстан вошел в рейтинг десяти лучших регионов в борьбе с коронавирусом и занял шестое место.

Маргарита Головатенко