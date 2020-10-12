Халиуллин Хайдар Хайруллович
Общая информация
Родился 25 апреля 1954 года в Казани.
Образование
Окончил Нижегородскую академию водного транспорта.
Трудовая деятельность
1976 г. — преподает экономику в Казанском речном техникуме.
1991 г.— директор фирмы «Курс».
2002–2017 гг.— президент ассоциации предприятий малого и среднего бизнеса Республики Татарстан.
2005 г. — заместитель председателя правления Торгово-промышленной палаты Республики Татарстан.
2005–2013 гг. — член Общественной палаты Республики Татарстан. Руководитель рабочей группы по вопросам малого и среднего предпринимательства.
Награды и звания
Награжден медалями «300 лет Российскому Флоту», «1000-летие г. Казани», «За доблестный труд», почетными дипломами от Торгово-промышленной палаты Российской Федерации (за вклад в развитие предпринимательства в регионе); от ассоциации предприятий и предпринимателей Республики Татарстан (за большой вклад в решении задач по поддержке предпринимательства и развитию системы социального партнерства в республике); от политсовета татарстанского регионального отделения политической партии «Единая Россия» (лауреату проекта «Профессиональная команда страны»); от общероссийской общественной организации «Деловая Россия» (общественное признание за лучший проект социально-ответственного бизнеса); за существенный вклад в защиту прав и свобод человека и гражданина поощрен благодарственным письмом председателя Госсовета РТ.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
Дата последнего обновления: 12.10.2020