Халиуллин Хайдар Хайруллович

Общая информация

Родился 25 апреля 1954 года в Казани.

Образование

Окончил Нижегородскую академию водного транспорта.

Трудовая деятельность

1976 г. — преподает экономику в Казанском речном техникуме.

1991 г.— директор фирмы «Курс».

2002–2017 гг.— президент ассоциации предприятий малого и среднего бизнеса Республики Татарстан.

2005 г. — заместитель председателя правления Торгово-промышленной палаты Республики Татарстан.

2005–2013 гг. — член Общественной палаты Республики Татарстан. Руководитель рабочей группы по вопросам малого и среднего предпринимательства.

Награды и звания

Награжден медалями «300 лет Российскому Флоту», «1000-летие г. Казани», «За доблестный труд», почетными дипломами от Торгово-промышленной палаты Российской Федерации (за вклад в развитие предпринимательства в регионе); от ассоциации предприятий и предпринимателей Республики Татарстан (за большой вклад в решении задач по поддержке предпринимательства и развитию системы социального партнерства в республике); от политсовета татарстанского регионального отделения политической партии «Единая Россия» (лауреату проекта «Профессиональная команда страны»); от общероссийской общественной организации «Деловая Россия» (общественное признание за лучший проект социально-ответственного бизнеса); за существенный вклад в защиту прав и свобод человека и гражданина поощрен благодарственным письмом председателя Госсовета РТ.



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