В Казани продлят льготный режим работы парковок до июля

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов (архив)

В Казани продлят льготный режим работы парковок на два месяца, до июля. Об этом объявил на «деловом понедельнике» в мэрии замруководителя исполкома, курирующий вопросы транспорта, экономического развития и торговли, Ильдар Шакиров.

— Введение льготного режима работы парковок позволяет нашим предпринимателям сохранить бизнес и адаптироваться к изменившимся условиям внешней среды, — отметил он.

Льготный режим парковок был введен год назад, 20 апреля 2019 года. Он действует до 30 апреля 2021 года.

По льготному режиму плата за парковку взимается с 7.00 до 18.00 в будние дни, в субботу и воскресенье оставлять автомобиль на парковке в Казани можно бесплатно.