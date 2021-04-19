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В Казани продлят льготный режим работы парковок до июля

11:39, 19.04.2021 4
В Казани продлят льготный режим работы парковок до июля
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов (архив)

В Казани продлят льготный режим работы парковок на два месяца, до июля. Об этом объявил на «деловом понедельнике» в мэрии замруководителя исполкома, курирующий вопросы транспорта, экономического развития и торговли, Ильдар Шакиров.

— Введение льготного режима работы парковок позволяет нашим предпринимателям сохранить бизнес и адаптироваться к изменившимся условиям внешней среды, — отметил он.

Льготный режим парковок был введен год назад, 20 апреля 2019 года. Он действует до 30 апреля 2021 года.

По льготному режиму плата за парковку взимается с 7.00 до 18.00 в будние дни, в субботу и воскресенье оставлять автомобиль на парковке в Казани можно бесплатно.

ОбществоВласть Татарстан
комментарии 4

комментарии

  • Анонимно 19 апр
    хорошее решение))
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  • Анонимно 19 апр
    Еще бы и навсегда!
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    Анонимно 19 апр
    навсегда не надо, потом рано или поздно опять будет загрузка на полную, как раньше было. но конкретно сейчас это хорошо
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  • Анонимно 19 апр
    вообще неплохо
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