Дерипаска заявил, что за чертой бедности в России живут 80 млн человек

Российский миллиардер Олег Дерипаска не согласился с данными Росстата о снижении бедности в России в 2020 году. Он заявил, что в России около 80 млн людей живут на доходы ниже прожиточного минимума, тогда как Росстат заявил о 17,8 млн человек.

«Росстат за последние годы научился так виртуозно жонглировать цифрами и манипулировать статистикой, что мы теперь вынуждены читать такие «бравые» отчеты о «победах» над бедностью. Обидно только, что «победы» эти в основном на бумаге происходят. Дайте хоть доступную ипотеку для регионов», — написал Олег Дерипаска в своем Telegram-канале.

Ранее Росстат заявил о снижении количества малоимущих в стране на 300 тысяч человек. По данным ведомства и по итогам 2020 года, в России 17,8 млн человек, 12,1% от населения страны, имеют доходы ниже прожиточного минимума. Снижение малоимущих в Росстате связали с ростом доходов за счет социальных программ.



Ольга Плешкова