Россия объявила 20 послов Чехии персонами нон грата

20 сотрудников посольства Чехии объявлены Москвой персонами нон грата — они должны покинуть Россию до конца дня 19 апреля. МИД РФ заявил Чехии протест в связи с высылкой 18 дипломатов России.



Чешской стороне выдвинуто требование о приведении числа сотрудников дипмиссии в Москве «в категории принятых на месте к паритету с числом сотрудников аналогичной категории посольства России в Чехии», цитирует RT заявление МИД России.

Днем ранее «Реальное время» сообщало, что в Министерство иностранных дел России вызвали посла Чехии в Москве Витезслава Пивоньку.

Российский МИД выразил властям Чехии решительный протест из-за заявлений о причастности граждан РФ к взрыву на складе боеприпасов на востоке страны в 2014 году. В ведомстве считают, что этот враждебный шаг стал продолжением серии антироссийских акций, предпринятых чешскими властями за последние годы.

Напомним, Чехия сообщила о высылке 18 сотрудников посольства России, которые, по данным местных спецслужб, на самом деле являются офицерами российской разведки. По словам премьер-министра страны Андрея Бабиша, у служб нацбезопасности есть доказательства, указывающие на причастность ГРУ к взрыву на складе боеприпасов на востоке страны в 2014 году.

Маргарита Головатенко