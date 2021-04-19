В КГБ сообщили о первом в истории Белоруссии возбуждении дела о попытке захвата власти

Впервые в истории Белоруссии возбудили уголовное дело о попытке захвата власти в отношении задержанных по подозрению в подготовке покушения на президента страны Александра Лукашенко.



«Возбуждено уголовное дело по ст. 357 Уголовного кодекса Республики Беларусь, это заговор или иные действия с целью захвата власти неконституционным путем», — сообщил начальник отдела следственного управления КГБ Белоруссии Константин Бычек.

По его словам, задержанные по делу находятся в СИЗО, сотрудничают со следствием и дают признательные показания: «Нами в числе прочего подготовлены запросы в компетентные учреждения юстиции иностранных государств об оказании нам правовой помощи для расследования данного уголовного дела», — приводит слова Бычека ТАСС.

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Накануне сообщалось о задержании группы лиц, которые планировали покушение на него и его детей. Лукашенко убежден, что к этому причастны спецслужбы США. В Госдепартаменте США информацию о причастности американских властей к попытке покушения на президента Белоруссии Александра Лукашенко назвали «абсолютно ложной».

Маргарита Головатенко