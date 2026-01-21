Число загородных объектов туризма в Татарстане выросло до 63

С 2020 года в развитие загородного туризма инвестировано около 4,8 млрд рублей

В Татарстан продолжается работа с предпринимателями в сфере загородного и природного туризма. Об этом свидетельствуют данные Дирекции по природным территориям и Государственного комитета республики по туризму.

С 2020 года количество загородных объектов в Татарстане увеличилось с 6 до 63. Общий объем инвестиций составил около 4,8 млрд рублей, включая государственную поддержку.

В первом полугодии 2025 года количество гостей в загородных объектах отдыха за первые 13 объектов составило 31 991 человек. По оценке, при сохранении текущей динамики по итогам года показатель может составить не менее 130 тысяч гостей. В 2024 году число гостей загородных объектов достигло 69 тысяч человек. Количество объектов продолжает расти, а уровень загрузки в среднем остается на одном уровне.

