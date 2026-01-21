Господдержка молочной отрасли в 2025 году достигла 77 млрд рублей

Объем госинвестиций в отрасль вырос в два раза по сравнению с 2019 годом

Фото: Реальное время

Государственная поддержка молочной отрасли по итогам 2025 года составила 77 млрд рублей. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев, выступая на съезде участников молочной отрасли.

По его словам, объем государственных инвестиций в отрасль вырос в два раза по сравнению с 2019 годом, когда на развитие молочного производства было направлено 38 млрд рублей. Дмитрий Патрушев отметил, что сохранение инвестиционной привлекательности молочной отрасли остается одним из приоритетов государственной политики.

В пересчете на 1 литр господдержка составила 3,2 млн рублей.

Также вице-премьер сообщил, что по итогам 2025 года в России был достигнут рекордный объем производства молока — 34,3 млн тонн. В соответствии с указом президента РФ, к 2030 году производство сырого молока должно увеличиться до 38,5 млн тонн.

Ариана Ранцева