Центр им. Гамалеи: полный курс вакцинации «Спутником V» прошли 3,8 млн человек в России

В России в гражданский оборот выпустили порядка 16 млн доз вакцины от коронавируса «Спутник V». Обе дозы препарата получили 3,8 млн человек, рассказал заместитель директора Центра им. Гамалеи Денис Логунов.

Произведено порядка 20 млн доз вакцины. Эффективность вакцины в гражданском обороте, по его словам, составила 97,6%. Это даже выше, чем выявили в клиническом исследовании, передает ТАСС.

Фото: mos.ru

С начала вакцинации от коронавируса в стране около 9,3 млн россиян получили хотя бы первую дозу препарата. Это примерно 6,3% всего населения России, поясняет информагентство.

По данным на 19 апреля, в Татарстане прививку от коронавируса сделали 201 236 человек. 114 425 татарстанцев уже получили вторую дозу вакцины. За выходные вакцинацию прошел 3 471 житель республики.

Татьяна Леухина