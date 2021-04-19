В Казани велосипедист попал под колеса КАМАЗа

В Казани велосипедист попал под колеса КАМАЗа на Оренбургском тракте. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД Казани.

КАМАЗ двигался по улице Танковой в направлении Оренбургского тракта в сторону здания ГАИ. Велосипедист, мужчина примерно 45—50 лет, пересекал Оренбургский тракт и решил развернуться со стороны магазина «Бахетле».

От полученных травм мужчина умер на месте.

Ранее в Казани водитель сбил 72-летнюю пенсионерку, которая переходила дорогу на зеленый свет светофора. В результате ДТП пожилая женщина получила сотрясение головного мозга, подкожную гематому теменной области.



Ольга Плешкова