В Казани велосипедист попал под колеса КАМАЗа
В Казани велосипедист попал под колеса КАМАЗа на Оренбургском тракте. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД Казани.
КАМАЗ двигался по улице Танковой в направлении Оренбургского тракта в сторону здания ГАИ. Велосипедист, мужчина примерно 45—50 лет, пересекал Оренбургский тракт и решил развернуться со стороны магазина «Бахетле».
От полученных травм мужчина умер на месте.
Ранее в Казани водитель сбил 72-летнюю пенсионерку, которая переходила дорогу на зеленый свет светофора. В результате ДТП пожилая женщина получила сотрясение головного мозга, подкожную гематому теменной области.
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