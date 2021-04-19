На строительство трассы Москва — Казань правительство выделит в 2021 году 40 млрд рублей

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Правительство России выделит в этом году 40 млрд рублей на строительство скоростной трассы Москва — Казань, которую должны ввести в первом квартале 2024 года. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

В этом году Кабмин направит на развитие сети автодорог 93 млрд рублей. Из этой суммы 45 млрд пойдут на модернизацию федеральных трасс. 8 млрд рублей предназначены для модернизации дорог в пяти регионах страны.

«Кроме того, 40 млрд рублей будет направлено на строительство скоростной дороги Москва — Нижний Новгород — Казань, она станет частью международного коридора Европа — Западный Китай. И наша задача — уже в первом квартале 2024 года начать использование этой дороги», — цитирует Мишустина ТАСС.



Ранее сообщалось, что в Татарстане построят мост через Волгу на 8-м этапе трассы М-12. Также на М-12 готовят подходы к будущему мосту через Свиягу.



В марте министр транспорта и дорожного хозяйства республики Фарит Ханифов сообщил, что проектно-сметная документация строительства автодороги М-12 Москва — Казань находится в работе.

Ольга Плешкова